假難民毒瘤　8年狂燒73億公帑　各界促退公約防再湧港

假難民毒瘤困擾本港多時未解決，他們留港游手好閒作奸犯科，輕則打黑工，嚴重則傷人、販毒及兇殺樣樣齊。惟港府多年來對此視若無睹，過去8年枉花73億元在假難民身上，如「捉老鼠入米缸」、「嘥米飯」，更預計本財政年度要再花費12.62億元。社會上不時有聲音促請港府應尋求中央政府退出聯合國《禁止酷刑公約》，防止假難民湧港；短期內則設禁閉營，並規定假難民滯港期間須履行社會服務令，例如洗廁所、清潔沙灘甚至捉老鼠。

根據資料，去年共929名非華裔人士干犯刑事案件被捕，當中大部分屬免遣返聲請人士，亦即假難民，佔整體被捕人士的3.2%；今年首4個月有728名非華裔人士犯事落網，直逼去年全年數字，當中約25%是假難民。他們利用免遣返聲請機制留港打黑工及犯案，部分人更高調加入黑幫助紂為虐，互相廝殺。近日最為轟動一宗為本月10日的中環槍擊案，事件涉及兩黑幫因利益問題起糾紛，至今7人被捕，當中6人是非華裔人士，部分為假難民，槍手槍枝至今無影。

假難民對本港百害而無一利，惟港府卻每年平均花近10億元養虎遺患。過去8年港府花費73億元在他們身上，保安局預算2022/23年度將需要耗資12.62億元，花費項目包括人道援助、公費法律支援等。

不少意見均指，港府要從速解決假難民問題，長遠而言要退出聯合國《禁止酷刑公約》，對假難民即捕即解，一勞永逸；短期則重設禁閉營，取消「行街紙」。又有聲音建議，假難民體格強健，應加以善用，讓他們滯港期間須履行社會服務令，如洗廁所、清潔沙灘甚至捉老鼠，否則不獲發津貼兼立即遣返。