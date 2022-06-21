東網證全港有地可用　規劃建屋須果斷起動

本港房屋問題是「重中之重」的大問題，惟過去多屆特首開出假大空的房屋承諾，卻一一落空，基層等上公屋至少6年，夾心階層被租金壓得透不過氣，即使有中產亦因樓價狂飆而倍感壓力。政府一直推搪土地不足，惟東網近年不遺餘力獻上藍圖，主動替政府覓地，當中包括逾千公頃棕地及超過120萬平方米工業邨閒置地及活化空置工廈，加上大嶼山竹篙灣迪士尼第二期逾60公頃地皮，另可發展船灣淡水湖等，證明有「大把土地」可發展。立法會議員認為新一屆政府應果斷簡化審批及改劃程序，學深圳一條龍辦妥，才有助打造理想家居及規劃完善的社區，助不同階層的港人安居樂業。

土地問題困擾本港多年，然而政府並無好好發展閒置用地，寧可「曬太陽、養蚊」亦不作規劃。東網更曾親自派遣約10名記者搜集資料及航拍，找出港九新界多塊未納入發展的棕地。而過去有團體發現不少棕地均未有適切發展，其中本土研究社曾指新界有1023公頃棕地未納入發展；環保團體綠色和平調查發現，只需333億港元便可發展約400公頃棕地，興建約14萬個公營單位。

除棕地外，政府亦可重整及善用工業區和工業邨土地改成房屋用途，並活化工廈。如葵涌、長沙灣及新蒲崗等工業區，許多舊式工廈已非從事工業用途，按照差餉物業估價署資料，全港工廈空置總面積近103萬平方米。至於位於大埔、將軍澳和元朗的工業邨隨着工業式微，三大工業邨涉及閒置用地及廠房有逾19.5萬平方米，只要適當運用，極具發展潛力。

在2020年9月，政府終於宣布收回閒置10年的迪士尼第二期60公頃土地，消息指政府有意研究在該地發展過渡性房屋，惟該地不可作房屋用途，然而不少議員倡議用該地作短期用途，包括興建中轉屋、組合屋等，紓緩土地供應緊張問題。

此外，東網早前亦獻船灣淡水湖發展藍圖，提出兩大方案，以增加房屋供應。方案一是將30%面積作興建房屋、家禽養殖場及水上活動中心，涉及約360公頃土地；淡水湖另一邊的船灣海也可填平部分用作發展，料可釋放出117公頃土地；淡水湖發展區將以環保概念貫穿，建議用單軌列車接駁大埔交通。方案二是整個湖全部填平，可釋放1,200多公頃土地。

疫情下市民多在家工作，東網則獻藍圖打造理想家居，住宅單位內可劃出與客廳及睡房等起居空間分隔的工作間，用作清潔及消毒家具和衣物。工作間內可集中放置如洗衣機、乾衣機、大水盆、垃圾桶及掃把等。市民外出歸家後，可於工作間隨即洗衣及乾衣；面對不宜機洗的物品如波鞋及背包等，亦可置於大水盆內沖洗。

土地發展方案繁多，即使獲政府首肯，要通過改劃及建築審批等冗長程序，一塊生地要變熟地再建屋入伙，短則5、6年，長可達數10載。反觀一河之隔的深圳，近年來發展迅速，深圳市政府提出精簡審批事項，政府投資項目方面減少31項、社會投資項目方面減少18項、明確審批事項清單、建立集中審批平台等改革措施，規定建設項目從立項到施工許可辦理完成，總審批時間不超過90個工作日，大大提升建築發展效率。

議員劉國勳認為，新一屆政府上場後，應虛心聆聽不同意見，特別在房屋供應及土地改劃上難以做到面面討好，希望官員有擔當，將好的意見，如東網過去提出的多項發展藍圖作參考，並研究其可取之處，年底發展局將提出修訂改劃土地程序的相關方案，加上新政府將成立兩個小組去專注探討土地及房屋發展問題，盼新一屆政府廣納社會各界聲音，作出平衡及取捨後，要有一個果斷決定，真正帶領社會向前行。