貓狗善終園　全城叫好　政府懶做

本港房屋供應短缺，港人居住問題未解決，動物的生存權益亦不能忽視，東方傳媒機構有限公司早已向政府獻策興建「貓狗善終園」，倡議政府制訂時間表，在港、九、新界覓地興建動工，集中接收及處理被虐的流浪貓狗，「一條龍」提供生養死葬，目標10年內讓流浪動物絕迹街頭。

根據「貓狗善終園」藍圖構思，該園可以委託獨立機構，專責接收及照顧流浪動物。園內可設置恒溫消毒水槽，為流浪貓狗潔淨身體，加上特大風扇協助吹乾，再為其捉蝨、處理牛蜱、清理耳朵及刷毛等。若動物身體情況良好，市民可先在園內寄養或領養，但事先須經過評分，亦須承擔責任，假如棄養動物勢面臨處分，甚至刑責。有小毛病的動物可經醫治後在園內終老，減少不必要的人道毀滅。園內有大草坪供遛狗，讓動物奔跑玩樂，亦設有休憩設施，假日讓家庭與動物同樂，亦有娛樂及餐飲設備。該園同時可以處理動物身後事，例如在山邊建立動物火化設施以處理動物屍體，附近更有骨灰龕場及紀念花園，成為貓狗終身樂園。該藍圖去年初曾獲立法會審議，惟政府拒絕採納，片面理由指項目涉及大量的政府財政及土地資源。

議員劉國勳認同政府應採納由東網倡議的「貓狗善終園」。他指，不少獨立義工或團體在尋覓土地、申請土地改劃程序方面遇上困難，就算覓得合適土地，亦有使用期限，限制了他們所投入的資源。他認為應由掌握最多土地資源的政府帶頭興建安置及善終設施，就如「貓狗善終園」，不應單靠獨立義工或團體自行解決。