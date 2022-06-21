萬元捉一鼠效差價貴　高科技不及民間智慧

鼠患一直纏港不休，食物環境衞生署被揭發每捉一隻老鼠成本需要花費一萬元，但依然無力制止劣況，恐怖場面如老鼠圍噬豬殼、圍食冰鮮雞一現再現。截至上月，本港共錄得16宗人類感染大鼠戊型肝炎個案。新冠疫情未息，若再爆鼠疫，本港衞生堪憂，東方傳媒機構有限公司早獻藍圖，倡參考民間智慧以低成本製高效捕鼠器，並安排被判社會服務令的刑事犯清理垃圾以節省公帑。

東網多次報道鼠患充斥全港街市，例如秀茂坪街市及大成街街市均上演「群鼠噬豬殼 」，慈雲山亦有鮮肉商店，將冰鮮雞放於門外，引來老鼠圍食。鼠患不容小覷，由老鼠引發的大鼠戊肝，本港截至上月已錄得16宗個案；同由老鼠引發、死亡率高達40%的漢坦病，去年就有內地漢染疫死亡，本港亦曾經出現個案。感染及傳染科專科醫生林緯遜直指，大鼠戊肝比新冠病毒更難尋找源頭，警告一旦爆發後果更嚴重。他又指，漢坦病在港相對罕見，惟該病毒殺傷力強，不能掉以輕心。

碩鼠為禍香江，食環署近年雖花費大量公帑引入新滅鼠科技，包括「氣壓滅鼠器」、「夜視攝錄機」及「熱能影像攝錄機」，惟種種科技滅鼠成效差強人意。有議員批評食環署滅鼠不力，指政府平均捉一隻老鼠需花一萬元。

政府無能，市民受害，東網一向為民請命，早獻藍圖建議政府可參考網民自製低成本高效捕鼠器，包括在水桶放入鼠餌，再封上保鮮紙，老鼠便會自投羅網，或是在水桶中央放上一塊活動圓板，當老鼠站在板上就會失平衡跌入桶內，供當局借鏡。

東網亦建議政府考慮讓履行社服令人士清潔香港。議員葛珮帆同意並稱，「大花筒」的食環署可讓社服令人士參與清潔工作，既可以反思己過，亦貼近回饋社會的判刑原意。