植樹碼頭停車樓　優化良策在眼前　官員拒收

一個城市要規劃有道，除了閭閻撲地，高樓林立外，良好的市容面貌同樣重要。東網近年就路邊綠化，興建多功能一幢式停車場，以至魚骨型遊艇停泊設施等一一向政府獻藍圖，為香港帶來一個人樹共融、規劃得宜的理想環境。

本港每逢風季塌樹處處，2018年超強颱風山竹吹襲造成超過6萬宗塌樹，政府仍後知後覺，未有改善路邊樹木亂象。東網為此獻出「路邊樹木種植理想藍圖」，倡議馬路與行人路旁的植物栽種分多排，即使颱風過後樹木倒下，亦不會傷及路人，塌樹亦不阻交通。藍圖建議馬路種植樹木時共分多排，距離道路最遠的一行，如與路邊相距6米，便應種植只生長至5米高的大樹，因此當樹倒下，塌樹與道路仍有1米距離，不會壓到行人或車輛。中間的一行應種植高2米的矮小灌木，不會阻礙行車視線之餘，亦避免樹木塌下時對道路構成危機。至於最靠近道路的一行，則以小花及草皮點綴，按時節更換不同顏色的植物，達致色彩斑斕、美化環境之效。

另一邊廂，本港無論車或船的泊位均不足，多個避風塘屢生火警，亂象多年未見改善。東網就提出倣效外國如西班牙及澳洲的做法，設置魚骨型泊位增加靈活性，泊位井然有序，例如位處澳洲黃金海岸北面的神仙灣，早年亦曾擴建社區碼頭，使用魚骨形碼頭設計，將泊位增加80個，可泊50至80呎長的遊艇。美國邁阿密的Dinner Key Marina可提供超過580個遊艇泊位。其租金視乎船身長度而定，最高可容納50呎長、21米闊的遊艇。碼頭提供船塢、加油站、吸糞、回收舊機油等服務，附近亦有餐廳、健身中心、淋浴設備、酒店住宿、無線網絡等，消閒設施一應俱全。

至於解決車位不足問題，東網倡議興建一幢多功能的多層停車場大樓，便可停泊大量車輛，提供政府及私人的停車位，大樓還可設置政府辦公室及寫字樓，並設有警崗、公廁及便利店等，方便市民；而頂樓亦可設有飲食及娛樂餐廳，集泊車及娛樂於大樓內。