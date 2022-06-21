年紀大機器壞　及早換膝好得快　老友記關節退化要留神

新冠肺炎疫情下公立醫院非緊急手術要延遲，包括膝關節置換手術。醫管局數據顯示，截至本年3月，骨科相關手術的個案共有3萬多宗，病人一般需輪候逾5年，更遑論受疫情影響下所延長的時間。有骨科醫生強調，不少長者膝關節退化會出現「Ｏ形腳」，如延遲治療，退化嚴重，會加大手術困難和風險，加上若腳部變形或勞損嚴重，手術需作特別處理。故病人應在醫生評估下於適當時候盡快接受手術，復原能力及滿意度都會較好，雙腳變形的情況亦相對容易處理，手術也較簡單。有私家醫院推行資助計劃，減免該手術的部分費用。

已於上月進行換膝手術的7旬許太表示，在公院排期換膝關節，等候6年仍沒有回音，「公院醫生稱一個膝頭起碼排期5年，左膝未做手術；2年前右膝也痛起來，也要開始排期。」由於許雙膝都痛，故活動範圍多數在家居樓下散散步，近月更因痛楚難耐而無法行走太遠。其子女遂提議她到參加私院資助計劃的私院接受左膝全關節置換手術，希望「早做早享受」，可於康復後「行街飲茶」。至於申請資助方面，她起初擔心不符合資格，但計劃不設經濟審查，最終約一周便通知獲批。她亦曾擔心術後傷口會痛，或出現腳腫等而忐忑不安，但其後知道手術流程便感安心。術後護士也鼓勵她於第2天下床走動，又為其護理傷口，加上勤做物理治療，傷口可加快康復，也相信康復後會比術前行得更順暢和舒適。

香港港安醫院—司徒拔道院長/行政總裁凌宏寶表示，明白疫情令不少手術等候時間更長，故此推出「關節置換手術」資助計劃，預留100萬港元為有需要的病人提供資助，若患者是60歲或以上的香港居民，經醫生確診患有嚴重膝/髖關節退化，並已影響日常生活；另外身體狀況穩定及已加入香港政府「醫健通」計劃，可經評估身體狀況後在短至一兩周內，以優惠價錢接受手術。參與醫生會減收部分醫生費，而申請人亦需要負擔部分費用。 如屬緊急情況，可獲優先處理。扣除資助後的全膝關節置換手術(單膝)費用是11.6萬港元；全髖關節置換手術(單側)的優惠價是11.9萬港元，兩者的原價是同樣是15萬港元。