STEM比賽獲專業人士任導師　學生研智能手杖助行山人士

為培養學生創新思維及解難能力，有3間公司合辦「STEM+E 比賽2022」，比賽於上周六（18日）結束，是次比賽吸引逾80間中學，超過400名學生組隊參與，在兩大創科園區的初創公司及商界領袖指導下，設計商業計劃，利用創新科技處理社會關注的

「減廢及廢物管理」及「身心健康」問題。初創組雙冠軍的方案分別是為了減少行山意外傷亡的智能手杖租賃項目；以及利用物聯網技術，自動調節校園用電的節能方案。

比賽由「STEM+E Consortium」、數碼港及香港科技園公司合辦，連繫了14間數碼港及科技園公司的初創公司，以及多位商界領袖參與。學生跨校組成92隊，分為「初創組」及「企業組」。「初創組」隊伍獲配對初創公司，與學生分享其研發的科技方案、創業歷程及行業知識等，學生需利用有關的科技方案設計商業計劃，而「企業組」隊伍則可利用坊間現有技術。

「初創組」的雙冠軍隊伍分別為「Stickerz」及「睿智皆留」。「Stickerz」所配對的初創公司，原有研發具跌倒偵測、自動通報及位置追蹤等技術，原主攻長者市場的智能手杖，隊伍將手杖增設蜂嗚器等等，推廣至行山遠足人士使用，減少傷者因未能及時獲救造成的傷亡。至於「睿智皆留」隊，則有見電費佔學校甚高比例的開支，利用初創公司的物聯網技術，為學校設計智能校園方案，監察及自動調節校園耗電量，為學校節省電費。