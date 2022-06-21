長生津9月劃一發放較高額　社協批遲落實　促長遠推全民退休金

社會福利署昨日(20日)宣布，今年9月1日起將落實合併普通長者生活津貼及高額長者生活津貼，9月起會劃一發放較高額的3,915港元，正領取普通長者生活津貼的合資格人士，在合併措施實行前毋須再次申請，料安排惠及約5萬名正領普通津貼的長者。

社區組織協會幹事吳衞東今早(21日)在電台節目表示，贊成增加長者支援，但認為政策在上年的施政報告已提出，要到今年9月才落實是太遲，又指應提高受助長者的資產限額，包括將現時單身上限37.4萬港元，升至50萬港元；而夫婦由現時56.8萬港元，升至100萬港元。吳亦關注政府承擔長者退休保障，可能增加長遠財政負擔，擔心到經濟不景時會削減長者福利，認為應推動全民退休金，由僱主、僱員及政府三方供款，保障有穩健的長者福利政策。

嶺南大學社會學及社會政策學系助理教授歐陽達初在同一節目表示，認同新安排可幫助長者，但當局需要考慮財政的可持續性。他指在政府而言，最理想是打工仔退休後，領取長生津的同時，再用強積金購買年金，令每月都有收入，但金融市場不穩，未必不提供足夠保障。