放寬社交限制　日增千宗確診屬預期之內　何栢良：不影響復常

第5波新冠肺炎疫情未平，本港每日確診數字維持1,000多宗，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(21日)在電台節目表示，數字屬預期之內。隨着社交距離措施放寬、表列場所陸續放寬禁令，本港接種疫苗的人數上升，若市民完成接種新冠疫苗，即使每日新增2,000至3,000宗個案，亦不會對「復常」有巨大的影響。

何栢良指出，近期每日亦錄得百多宗輸入個案，根據世衞統計，全球確診個案及死亡數字都有下降，加上Omicron仍是流行病毒株，即使輸入個案增加，亦與本地主流病毒株大同小異，相信對疫情影響不大。他又以昔日冬季流感高峰期為例，若一成港人患流感，感染人數已達數十萬。根據醫管局的統計，平均每年有500至1000人感染流感死亡，認為在這些背景之下，市民毋須過份擔心。

港府就臨近七一開展慶祝活動，何栢良認為，當局對出席儀式的人士採取「點對點」閉環管理，內地稱作「兩點一線」，措施對減低感染風險有一定作用。若有領導人來港。他建議提升安全系數，以做到「萬無一失」，或會與領導人接觸的人士到指定地點隔離將較為安全，過程中亦盡可能避免除口罩，否則會增加群組爆發的風險。