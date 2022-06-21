崔俊明籲降低疫苗接種年齡至6個月　惟港府需購入兒童劑

有專家近日放風，指製造疫苗的藥廠未有向本港供應兒童裝針劑。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早(21日)在電台節目中表示，政府應購入專為5至11歲兒童而設的新冠疫苗劑型。因嬰幼兒接種劑量是成人劑型的十分一，若要從成人劑型中抽出0.03毫升疫苗，涉及一定技術，誤差可能較大，而從5至11歲的兒童劑型中抽取，就會抽出0.06毫升，技術上並無問題。

崔俊明又建議香港參考外國做法，降低新冠疫苗接種年齡至6個月大。因6個月大至4歲嬰幼兒屬高危群組，一旦感染新冠或流感病毒，會較高機會有肺炎或腦膜炎等併發症。對於政府建議首兩劑疫苗接種間距相隔8周，崔俊明則認為延長間距能防止接種後患心肌炎，抗體水平亦會維持更久。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早亦在電台節目中表示，美國食品藥物管理局專責委員會的醫學專家，一致贊成降低接種年齡，反映他們對疫苗相當有信心，而美國今起為嬰幼兒接種，預料短期內會公布安全數據，港府應開始向藥廠洽購。何指，政府一直未能成功購入兒童劑型疫苗，而要從成人劑型中抽取份量，做法並非嚴格按照藥廠標準，又質疑主因與市場有關的說法，指澳門市場與香港相若，但都能成功洽購。