疫情影響建築物料供應　啟德體育園延至2024年下半年啟用

啟德體育園原定明年底啟用，但受疫情影響，工程須延長9個月至1年，預計2024年下半年啟用。政府體育專員楊德強今（21日）在一個電台節目表示，疫情影響體育園主場館及室內體育館的建築物料供應，加上不少工人在疫情高峰期確診或列爲密切接觸者，都影響工程進度，但不會影響由粵港澳合辦的2025年全運會，而5,000人的啟德體育園區公眾運動場能如期在明年落成。

楊指，由於工程受影響，啟德主場館延期到2024年下半年啟用後，仍然有約半年時間試運，對籌備賽事沒影響。據悉由於鋼材物料供應受阻，致建築進度減慢，以主場館為例，由於上蓋採用可開合設計，尚有重要工程部分未完成。財政預算方面，楊指，政府原先向立法會申請的撥款，足夠完成工程項目。

他又指，雖然合約列明如承辦商因素而令工程延誤會有罰則，但由於疫情屬於未能預計因素，加上承辦商過去一直希望追回進度及採取補救措施，因此當局認為並非承辦商本身的責任。根據當局的最新評估，主場館要待2024年下半年才能落成；至於1萬座位的室內運動館，亦預計於2024年中才能落成。據悉，除了物券供應問題，啟德體育園招聘工人亦出現困難，當局曾辦招聘會覓得本地勞工，但獲聘人數不多，因此已向勞工處申請輸入逾430名外勞，預計勞工界及勞工顧問委員會反對，申請都極大機會獲批。