珍寶入水沉沒　科技界曾紀錄海鮮舫面貌　最快8月重現虛擬世界

承載港人回憶的珍寶海鮮舫，因未能找到新的經營者，加上牌照到期，上周二(14日)啟航離港，惟上周六(18日)駛至南海西沙群島附近水域時，因遇上風浪致船身入水而傾側，至前日(19日)最終入水沉沒，一去不返。事件令無數港人深表惋惜及難過，有學者則表示隨着科技進步，珍寶海鮮舫或可以透過網上虛擬世界重現眼前，並預計市民最快可於今年8月19日電腦節先睹為快。

6名發起人士早前用了5天紀錄海鲜舫最後在香港的面貌，現在又呼籲船主和公眾提供歷年素材，以讓元宇宙的海鮮舫能盡快復現。參與計劃的香港專業學院沙田科技系高級講師李德偉，粵劇新秀郭俊亨和黃可柔表示眾人知道海鮮舫沉沒後深感可惜，並一致相信在元宇宙是保留珍寶海鮮舫的唯一方法。

香港仔飲食集團昨日(20日)出聲明表示，沉船事件中沒有任何船員受傷，但由於事發地點水深超過1,000米，擬進行打撈工程亦非常困難，集團對海鮮舫的意外感到難過不捨，現正向拖船公司進一步了解事故詳情。另外，香港仔飲食集團強調，根據規定要求，珍寶海鮮舫在離港前已聘請專業海事工程人員，詳細檢查船身及加上圍板，並得到一切所需批文進行本次航行。