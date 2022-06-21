2少年認刑毀東海堂餅店　分別判入更生中心勞教中心

5名少年被指在前年深夜闖入將軍澳廣場並破壞1間糕餅店，事後被警方拘捕。其中2人上月在區域法院承認1項刑事毀壞罪，他們原另被控的縱火罪則獲准存檔法庭不繼續起訴。案件今天（21日）判刑，法官李慶年指本案屬一連串社運事件中的1項，性質嚴重，但考慮到當時沒有群眾聚集，亦沒人受傷，2被告為年輕初犯者，及已感懊悔，認為判2人進入院舍，能給予「有序、有罰、有教、有更生的判刑」，遂分別判2人進入更生及勞教中心。

2名被告分別為18歲學生劉展宏及15歲男生，他們承認在2020年8月7日，刑事毀壞將軍澳廣場的「東海堂」餅店。今天劉被判入更生中心，15歲男生則被判入勞教中心。辯方求情指2被告皆本性善良，犯案因受當時一些負面氛圍影響，事後已深感後悔，希望法庭給予機會及輕判。

法官判刑時考慮到2被告因一時錯判形勢，選擇使用暴力宣洩及解決社會問題，事後須面對一系列檢控程序，已對所犯罪行深感懊悔。法官續指劉因身體情況，而不適宜進入勞教中心，故判劉進入更生中心。而報告對15歲被告的身心評估則較負面，認為他在社運事件後變得反叛及頑皮，態度亦懶散等，認為適宜判他進入勞教中心。

案件編號 : DCCC 372-374/2021