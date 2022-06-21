珍寶海鮮舫南海沉沒　專家指打撈費高昂　料船上設備「壓爛晒」

承載港人回憶的珍寶海鮮舫於南海水域，因遇上風浪致船身入水而傾側，最終入水沉沒。香港仔飲食集團昨日(20日)稱正就事件了解，又指打撈工程非常困難。理大物流及航運學系實務教授(航運)李耀光今日(21日)回應指，由於珍寶海鮮舫船樓高，食風面大，容易受風受浪；又指事發的海域水深超過1,000米，如果要打撈需要深潛設備，加上該水域天氣比較惡劣，預計打撈費用會相當高。而珍寶海鮮舫沉沒後受水壓影響，估計船上設備都已被「壓爛晒」。

另一方面，香港海員工會主席張世添則形容事件罕見，相信是與海面的惡劣天氣有關。他指，珍寶海鮮舫由蠆船改裝，本身無動力，要由拖船帶動。過往發生意外的機會率不高，形容今次「蠆船成隻咁沉印象中真係無見過」。他又質疑珍寶海鮮舫在被拖行時，船上未有配備海員，當船隻遇上突發事件，例如船身入水，未能即時應對。至於保險方面，他估計船公司在出航前有投保，如事前做足保險公司的要求，相信會「賠得足」。

他又表示，珍寶海鮮舫準備離港前，相信已按海事處要求做好防護工作，亦經海事處人員上船檢查，發出可以遠航的證明，但「喺海到天氣好難講，隨時發生咩事都冇人知，尤其是南海，呢幾日有啲風浪，突發性嘅野大家都預料唔到」。