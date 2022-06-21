東華學院84%學生畢業後半年搵到工　整體平均月薪近3萬

學期即將完結，又是一眾畢業生搵工的時間。東華學院訪問去年畢業生的就業情況，而回應的411名畢業生表示，有90%人獲聘或繼續進修，84%人指於畢業後6個月內尋得全職工作，整體平均月薪達29,900港元，較2020年輕微上升，而月入中位數為33,076港元。調查又指，約79%受訪畢業生月入更超過3萬港元，反映畢業生能力廣受僱主及學界認同。

東華學院指，在新冠疫情影響及經濟前景不明朗下，2021年畢業生的各項薪酬數字未受太大影響。以學士課程為例，放射治療學（榮譽）理學士畢業生入息最高，平均月入逾38,700港元，較去年上升19%；其中應用心理學（榮譽）社會科學學士及應用老年學（榮譽）理學士畢業生的平均月薪，分別較去年上升24%至29%，反映學院畢業生在就業市場極具競爭力。

在畢業生投身的行業上，2021年度逾80%畢業生投身醫護界，與2020年大致相約。其餘畢業生則在教育界（10%）、社福界（3%）、政府部門（2%）、商界（1%）和其他界別（2%）擔當不同崗位。學院認為，有關數據反映畢業生能力廣受僱主及學界認同。