政Whats噏：4人入熱廚房　名單制孫東改陳紹雄　吳秋北代麥美娟

4名選委會界別嘅議員「轉跑道」加入「熱廚房」，原本喺立法會嘅職務亦有變動，由於上屆修訂咗議事規則，議員加入委員會或草案委員會都用名單制，分配配額，而孫東將出任下屆嘅創新科技及工業局局長，同名單嘅林智遠將出任審計署署長，再加上麥美娟將出任民政及青年事務局局長，故以孫東為首嘅名單就轉咗畀陳紹雄，原本以麥美娟為首嘅名單就改為吳秋北。

同時亦有兩個議員「埋堆」，泊番個好碼頭。講緊嘅係教育界嘅朱國強同選委會界別嘅林順潮，佢哋都加入咗陳紹雄嘅名單，由於孫東同林智遠辭職，兩出兩入，名單維持14人。至於吳秋北名單就減少1人至9人，由於張國鈞將出任律政司副司長，故原先佢喺陳克勤嘅名單，就由19人減至18人。

新一屆立法會開波半年有多，唔少議會「新丁」仲係未熟書，喺議事過程中經常出現蝦碌。之但係，最深切嘅體會都係單打獨鬥好難捱，相信呢兩名「埋堆」嘅議員都感受甚深，尤其係喺加入一啲小組委員會或法案委員會，機會渺茫，而加入名單後，起碼事前都有得商量，機會都大啲嘅。