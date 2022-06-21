洪水橋「仁愛居」今動工　料供410間過渡房屋　最平月租1000元

港人上樓難，過渡性房屋反成基層目標。仁愛堂洪水橋過渡性房屋項目「仁愛居」，作為市區重建局首個提供技術支援的過渡屋項目，今日(21日)舉行動工儀式，項目預料將可提供410個1至3人具獨立廚廁的單位及無障礙單位，各類型單位的租金中位數介乎於1,000至3,500港元，預計將於明年第2季落成入伙。申請期由今年年尾至明年年初，料在4年營運期內可為約1,500人改善生活。市建局總監(工程及合約)梁德明表示，早前亦有與博愛醫院一同合作位於打鼓嶺坪輋的過渡屋項目，但未來暫未有其他過渡屋項目計劃。

「仁愛居」申請者的基本條件可分為兩類，第1類為輪候公屋3年或以上，有約80%名額；而第2類則為現居於不適切房屋的基層市民，即便未有輪候公屋滿3年也可申請，但名額不多於20%。仁愛堂副行政總裁區偉祥表示，未來將會提供180個1人單位、80個2人單位、148個3人及2個無障礙單位，租金中位數依次約為1,000至1,500港元；2,000至2500港元；3,000至3500港元；無障礙單位則要視乎入住情況再決定租金。

仁愛堂社會服務總監李以仁表示，項目申請方法公平有透明度，經網上申請後會進行抽籤，並按抽籤次序約見申請人面試，預計明年年中可入伙。梁德明續稱，此項目作為市建局第一個提供技術支援的過渡屋項目，其複雜性雖不及市建局的重建項目，但亦有不少挑戰，包括當初附近居民對項目有疑慮，擔心影響交通，故運房局亦要向居民解釋；其次為項目需盡快建成，需盡量壓縮工序，以便在12個月內完成。