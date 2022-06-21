因香港背景遭台中科院解僱　工程師獲判復職

台灣一名姚姓男子曾在台灣的中科院擔任工程師一年，但中科院以他有香港居民身份等理由解僱他，他其後提訟尋求確認僱傭關係存在。姚男主張自己已喪失香港永久居民身份，在一、二審皆勝訴，中科院上訴。台媒周二（21日）報道，最高法院駁回上訴，判定雙方僱傭關係存在，中科院需讓他復職並補發薪金。

姚男2019年獲中科院聘為電子系統研究所工程師，月薪5.8萬元（新台幣，下同，約1.5萬港元），但一年後遭解僱。中科院主張，當時寄給姚男的錄取通知單，已特別註明「大陸地區、香港或澳門地區人士」不得受聘；內部人事管理規章也規定，若聘用後發覺員工是陸港澳人士，可取消錄取資格。中科院認為，姚男的工作牽涉到軍事武器裝備研發，具有機密性質，故認為他不宜留在中科院。

但姚男指，他任職期間考核結果良好，而且錄用前他已告知其香港背景，認為解僱他違反誠信原則及禁反言原則，請求法院確認僱傭關係存在，中科院至復職之日為止按月給他薪金。法官認為，姚男從2012年赴台求學後，直到2016年才再入境香港，他是否仍具香港居民身份存有疑問。最高法院維持歷審見解，判定中科院解僱不合法，須讓姚男復職。薪金補發方面， 姚男離開中科院後到其他公司任職，扣除薪金差距，判中科院須補發每月5,000元（約1,320港元）。