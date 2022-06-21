政Whats噏：林素蔚冷手執熱煎堆　新政府上場後立會首個提質詢

之前都講過，有議會新丁為爭飲頭啖湯，諗住喺新政府上場後首個立法會大會，即係7月6日嘅大會上提出議員議案，但因疫情影響已經泡湯，點知仲話下周三嘅大會都取消，於是乎議員林素蔚就冷手執個熱煎堆，事關佢會喺7月6日嘅大會提出首個口頭質詢，原本排喺當日首個提口頭質詢嘅法律界議員林新強就要順延。都算黑仔囉！

喺下周三嘅大會，本來係由林素蔚提出首個口頭質詢，而大會取消，口頭質詢將順延至7月6日嘅大會，即係政府換屆後嘅首次大會。本來當日會議首項口頭質詢係由林新強提出嘅，但新安排須順延到下一個大會嘞！

至於議員議案方面，之前都講過有啲議會新丁主動撤回本月底嘅議案，爭崩頭咁申請喺7月6日動議，但係人算不如天算，受疫情影響，本周三嘅大會縮短議程，只處理6項口頭質詢同政府法案，本身嗰兩個議員議案就順延到下周三。點知下周三嘅大會取消，咁呢個議員議案就順延到7月6日嘅大人會，咁好彩係邊兩個議員？咪就係嚴剛同郭偉強囉!佢哋分別提出「對接深圳，規劃共建深港口岸經濟帶」，以及「完善法定最低工資制度」。