內地昨增6宗香港輸入新冠　澳門入境深圳改7+7隔離

內地衞生部門周二（21日）公布，前一日新增6宗香港輸入新冠病例，全部由廣東省深圳市報告，其中1人為確診者，其餘5人為無症狀感染。另外，因應澳門近日爆發新一輪疫情，深圳市收緊從當地入境的防疫措施，改為「7+7」隔離。

廣東省珠海市周日（19日）新增2宗澳門輸入的感染者，是6月以來首次。珠海市防疫指揮部辦公室同日宣布調整珠澳口岸疫情防控措施，對澳門入境人士實施「7+7」安排，即7天集中隔離加7天居家隔離。深圳市衞健委周二也發通知，對6月5日以來從澳門紅黃碼區赴深人士同樣實施「7+7」安排，前7天每日一檢，後7天再進行2次檢測。另自周日起，蛇口往返澳門航線暫停。至於從香港赴深圳人士則維持實施14天集中隔離和7天居家健康監測。

除珠海和深圳外，廣東省梅州、江門、中山、東莞等地均發布提醒，要求6月5日以來自澳門入境的人士主動報備。此外，重慶疾控部門周一也調整從澳門前往當地人士的健康管理措施，對6月10日以來有澳門旅居史人士實行「7+7」，集中隔離期間進行4次核酸檢測，解除集中隔離前雙採雙檢。