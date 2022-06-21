檢疫酒店疑現「老鼠屎」　官網滿房日子離奇炒貴64%變有位

政府早前公布第8輪首批共62間指定檢疫酒店的名單，適用於2022年8月1日起入住，並於2022年10月31日前完成檢疫期的旅客，預計可提供2.3萬間房間，惟臨近暑假仍然供不應求，懷疑有人因此借機於網上炒賣。《東網》記者今日(21日)於網上買賣平台搜尋，有賣家聲稱可預訂7晚房間，但一間三星級酒店的7天隔離收費便索價8,980港元，較酒店官方的標價5,460港元，高出64%，賣家聲稱「不成功不收費」。

《東網》記者今於網上搜尋一間位於觀塘，收費較便宜的三星級隔離酒店，其基本房間收費為780港元一晚，7晚價錢為5,460港元，但據官網顯示8月3日至10日的房型已被訂滿。而記者其後改從網上買賣平台入手，結果有賣家聲稱該酒店上述日子仍有房，但收費卻「差天共地」，賣方又指8,980港元收費只限香港人，非港人每位另加1,500港元。

旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，檢疫酒店網頁顯示房間量與實際情況不符，不排除是酒店內部有員工與街外中介有聯繫，建議有炒賣現象的隔離酒店管理層要適時監察訂房程序。他又指，現時檢疫酒店已經是行「實名制」，顧客預訂房間時需輸入姓名及航班編號，故房間轉讓有一定難度，因此相信有關炒賣情況並不普遍。