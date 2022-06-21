兩美容院違商品例　訛稱冒牌儀器為正貨　海關拘女董事及銷售員

香港海關早前接獲舉報，指尖沙咀2間美容院涉嫌使用偽冒某品牌的美容儀器，並對外訛稱儀器是正牌貨。海關遂於6月15日及17日派員放蛇，到有關美容院購買療程，以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕2名33及34歲女子，她們為2間美容院美容院董事及銷售員，當場各檢獲一部美容儀器。2名女子已獲准保釋候查。資料顯示，2間美容院分別營運一年及2年。

海關版權及商標調查科高級督察何偉森表示，今次檢獲的美容儀器外觀、功能及價錢，均與正貨有明顯差異，其機身正面沒有製商商標，顏色及扶手位置也有不同。機身背面差異更大，偽冒儀器沒有傳送資料的USB插槽，標籤位置與款式也不同，正貨背面有手樽，是儀器的水冷設施，目的在進行療程時為皮膚提供降溫，避免灼傷，機頭接觸皮膚時會有冰冷感覺，偽冒儀器設計則有不同，測試時冷卻效果不明顥。另外，開機後正貨會有製造商商標畫面，偽冒儀器只有型號M22字樣。

在功能版面，偽冒儀器雖然有正貨的功能按鍵，惟測試時不少按鍵都沒有所標示的功能，即按落去也沒有反應。根據製造商提供的資料，正貨利用強大脈衝波達致美容效果，偽冒儀器經廠商初步檢驗，輸出的能量遠低於正貨，其美容效果存疑。價錢方面，一部全新正貨售價幾十萬港元，但偽冒儀器則約2萬港元，與正貨相差達幾十倍。療程費用，一間使用正貨美容院單次收費1,000多港元，而涉案美容院則收費約400及700港元，由於相關療程涉及高強度能量輪出，若使用不當會有潛在危險，包括紅腫、灼傷等。因此，消防者購買該類服務時，應光顧信譽良好商戶，並向商戶多了解使用儀器的資料，若有懷疑可向製造商或專業人士查詢。