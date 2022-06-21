全港首輛氫能雙層巴士完成交付　新巴城巴目標2045年車隊零排放

綠色公共運輸再添一員，新巴城巴今（21日）宣布，全港首輛及首部為香港度身訂造的三軸雙層氫燃料電池巴士已抵港並完成交付。巴士公司將繼續與政府緊密合作，以協助政府制訂相關法規，讓氫燃料電池車輛得以在本港運作。

首輛氫能巴士由新巴城巴母公司匯達交通與內地威馳騰（福建）汽車有限公司共同設計及建造，其主要部件即將氫氣轉化為電能的燃料電池，則由燃料電池生產商巴拉德動力公司提供。該輛氫能巴士作為一輛樣辦車，主要是展示氫能巴士可應付香港多山路、高載客量及需持續使用空調系統等的營運環境。另外，巴士車身側板以輕身但高強度的碳纖維物料製成，通常用於生產飛機；巴士主體結構框架則以不銹鋼管製造。

匯達交通主席張堃指，新巴城巴致力於2045年達致全線車隊零排放的目標，並相信氫燃料電池及電池電能技術均是適合本地充滿挑戰性營運環境的可行方案。巴士公司同時為氫能及電能巴士作試驗，並與政府合作制訂全面的方案，推動香港運輸業邁向碳中和轉型。另外，新巴城巴首部雙層電動巴士上周日（19日）起試行，由香港大球場巴士總站出發開往堅尼地城。惟昨（20日）早首程車程因冷氣故障，於灣仔修頓球場壞車中止服務，隨後回廠。有試坐的巴士迷曾表示冷氣嚴重不足，比坐「熱狗」更難受。巴士公司回覆指，巴士昨早回廠檢查，機件一切正常。工程人員已重新調校冷氣風速，巴士同日下午已回復營運。公司會繼續收集雙層電巴的營運數據，作為日後提升服務的參考。