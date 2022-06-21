妻庭上改口指無遇襲　海關督察襲妻罪獲撤控改守行為

海關督察被指在宿舍襲擊妻子，因而被控傷人罪。他否認控罪，今日（21日）在東區裁判法院受審。其妻供稱當晚她指摘被告有外遇及打算為新歡拋妻棄女，及後2人有肢體衝突，期間她失平衡倒地，頭部撞到嬰兒床的床腳，之後決定報警。但她在盤問時卻改變說法，同意被告沒有襲擊過她。結果控方在事主作供完畢後，提出撤銷起訴被告，改以簽保守行為方式了事。法庭最終下令被告自簽1500港元守行為18個月。

34歲被告余元中，原被控於2021年4月3日在海怡半島御庭園御林居一單位內，襲擊女子何紀慰，因而對何造成身體傷害。據悉2人現時正辦理離婚。何供稱案發時她與被告關係惡劣，已經分房睡覺。當晚她嘗試阻止被告進入主人房但不果，她數落被告的不是，指自己「全職工作又要餵人奶，但你（被告）出面玩女人。」被告回應「我個女係食奶粉大嘅。」2人其後推撞，何因失平衡被推倒及撞傷右邊頭部，但她認為被告不是有心傷害她。及後何開始哭泣，被告見狀便再沒有接觸何，並離開房間。

何續指，她經考慮下決定報警，但是到場警員說服她息事寧人，不然可能會影響她日後獲得贍養費，故她起初同意不去醫院驗傷，但與友人相討後，終決定去驗傷。辯方盤問時，提及何任職行政總裁助理，並指出被告根本沒有襲擊她。何同意辯方說法。

案件編號：ESCC 2438/2021