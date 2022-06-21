專科護士自願認可計劃收逾3500申請　約2600宗已獲批

港府近期致力發展及建立基層醫療健康系統。食物及衞生局局長陳肇始今日(21日)與香港護士管理局、大學護理學院和護理專業團體的代表會面，檢視專科護士自願認可計劃的進展和成效。管理局現時接受所有16個專科範疇的專科護士認可申請，至今共收到超過3,500宗申請，當中約2,600宗已獲批准。

管理局去年1月27日推出認可計劃，以提升本港護士的專業水平，並為日後建立專科護士的法定註冊制度奠定基礎。鑑於專科護士較初入職的註冊護士擔當更多職責，管理局特別為專科護士訂定了一系列的共通核心才能，以識別註冊護士與專科護士的專業水平。此外，香港護理專科學院及其分科學院亦因應認可計劃，為16個專科範疇訂定了專科護士的核心才能。

陳強調，專科護理發展是世界大趨勢，鼓勵各位護理同業繼續踴躍參與認可計劃，以持續提升護理專業的水平及能力，為市民提供更優質的護理服務。陳亦提及，《2021年施政報告》已表明，為確保本地醫護人員，包括護士的專業水準，政府將立法推展強制性持續專業進修及╱或持續專業發展。另會繼續採取措施增加醫護人手，包括增加本地醫護培訓學額，以及引入合資格的非本地培訓醫護人員，以紓緩本港醫護人手不足的情況，並支援各項醫療服務的發展。