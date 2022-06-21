港鐵閂康城站A出口　議員轟設計失當　街坊斥無考慮民生

將軍澳人口日漸增多，交通擠塞問題已是老生常談，2020年10月31日，康城站B出口啟用，因B出口商場連接日出康城大部分住宅，故B出口現已成為最繁忙的出口，但亦因閘機不足，人流擠塞而為人詬病。近月康城站A出口外張貼告示，指為配合車站鄰近的物業發展，由今年3月14日起，康城站A出口需永久關閉。有居民及區議員斥設計失當，指是次的安排未考慮民生。

街坊張先生表示，他已居住於日出康城13年，平日跑步後亦會經A出口回家，唯現在需經B出口去商場才能回家，雖然兩者路程相若，但仍會對跑步人士造成不便。是次就因起樓而封港鐵站出口，他更指所有計劃只遷就規劃，並非考慮民生，只要有工程就可隨便封路。另一名居民陳女士則指，一般乘客較少使用A出口，認為即時永久封閉不會造成太大不便，因B出口落一層已是公共運輸交通交匯處。

西貢區議員方國珊一直關注康城站人流疏導問題，她指整個將軍澳現時已有超過50萬人口，而日出康城仍有4期未入伙，再加上未來創新園上班人口，區內人口將大幅增長。她又指，早前已接獲不少投訴指B出口只有5部閘機，不足以應付繁忙時間的車站人流，至近月又因工程永久關閉A出口，此舉會令更多居民需要經B出口轉車及回家，形成樽頸位。方認為，康城站的設計本來已不理想，因站內太窄，即使想應付人流，亦無空間增加月台及扶手電梯。