涉擺街站違禁聚令受審　前區議員黃文萱押後7.15裁決

前沙田區議員黃文萱於去年2月在沙田第一城擺街站，被指與香港中學生關注組聯盟一起派發防疫物資及反對改革通識科，涉嫌違反禁聚令遭票控。黃及其時任議員助理不認罪，案件今天(21日)於沙田裁判法院續審，2名被告沒有律師代表，黃親自作結案陳詞，指根據防疫規例，在工作地點為工作而進行的聚集屬於豁免聚集，而擺街站屬於2人的工作範圍，該區亦是她的選區。案件現押後7月15日裁決。

黃文萱及其時任助理麥啓榮，各被票控1項參與受禁群組聚集罪，2人今天沒有律師代表。黃今午陳詞時，提到控方證人在庭上作供時，透露曾經零距離觀察街站，但控方證人卻未能講出街站桌子上的物品，另有證人錯誤地將麥啓榮派發的月歷當成單張。黃續指，當時沒有警察量度距離，而她們2人與中學生關注組的衣着和年齡亦有明顯差異，屬於2個不同的聚集。黃又引述《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》當中的豁免聚集，指為傳揚有助於預防及控制疾病的資訊、或為處理有助預防及控制疾病的供應品，及在工作地點的聚集，均受豁免。

傳票指，2人於2021年2月20日約下午2時半至4時半，在沙田銀城街近百得街交界，參與受禁群組聚集。控方早前曾傳召1名警署警長作供，他供稱當日現場看見6人派發單張，及有1名女子手持擴音器呼籲反對通識科改革；街站擺有疑似消毒酒精，但不見有人派發防疫物資。2名被告現場一度爭論派發防疫物資受到豁免，但警長認為仍須遵守規例並保持距離，遂發出警告及要求中止街站，惟在他與同袍離開現場約1小時後，再接獲指示前往現場，並票控包括2被告在內、共7人違反禁聚令。控方今天陳詞時呈上5宗案例，並指即使舉證責任在於控方，被告倚賴合理辯解時，仍須達到合理可能性。

案件編號：STFS 15,16/2021