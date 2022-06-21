無業漢用「練功券」坐的士　認行使偽鈔還押候判

案底纍纍的無業漢用俗稱「練功券」的偽鈔搭的士，騙取司機逾500港元，被控1項行使偽製紙幣或硬幣及1項以欺騙手段取得財產罪，案件今天（21日）在西九龍法院再訊，控方申請撤銷欺詐罪，被告承認使用偽鈔，裁判官李志豪將案押後至下周四（30日）判刑，期間被告須繼續還押。

25歲被告成銘鋒，報稱無業，他承認1項行使偽製紙幣或硬幣罪，指他於2022年1月3日，在荃灣大涌道一輛的士內，明知而將1張1000港元偽鈔作為真的流通紙幣行使。案情指，被告當晚從旺角1酒店乘坐涉案的士到荃灣，落車時將面額1000港元的假鈔交給司機，司機身上沒有足夠現金，他找回400港元現金給被告，被告寫下電話號碼及銀行户口號碼，著司機將餘款轉給他。被告落車後司機才發現該張紙幣是假鈔，於是報警。警方翻查酒店閉路電視片段找到被告，並等到案發逾一個月後、被告就另案到警署報到時將他拘捕，警誡下被告承認該張假鈔是朋友給他的「練功券」。

控方指被告有8次定罪紀錄，其中3次與不誠實有關。辯方求情則指被告現在已很後悔，他就此案被還押逾2個月，要懷孕多月的女友奔波探望令他十分內疚，被告願意向的士司機賠償107.5港元車費及400港元現金。裁判官引述上訴庭案例指，牽涉1張面值500港元的偽鈔應以2年半監禁為量刑起點，裁判官將案押後至下周四判刑，好讓辯方律師有足夠時間搜集更多資料及相關案例以協助法庭量刑。

案件編號：WKCC 1023/2022