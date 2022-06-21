兩款雪糕含禁用除害劑　曾進口本港須停售　Häagen-Dazs撤回產品

因應有報道指2款法國Häagen-Dazs的進口雪糕，在台灣被驗出含有歐洲聯盟禁用的除害劑環氧乙烷。食物環境衞生署食物安全中心今日(21日)表示，初步調查發現有受影響批次的產品曾進口香港，基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，進口商General Mills Hong Kong Limited已按指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。香港Häagen-Dazs亦已立即停售及自願撤回受影響批次的產品。

涉事雪糕名為「Häagen-Dazs呍呢嗱(雲呢拿)雪糕家庭裝」及「Häagen-Dazs呍呢嗱(雲呢拿)雪糕桶裝」，前者淨容量473毫升，最佳食用日期為2023年4月13日；後者淨容量9.46公升，最佳食用日期為2022年10月26日。食安中心已即時聯絡上述進口商及零售商跟進，並呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用。

香港Häagen-Dazs就事件致歉，並指經確認並發現香港亦有進口同批次受影響的產品，故已立即停售及自願撤回受影響批次的產品，同時追蹤並聯絡商戶停售，除涉事雪糕外，其他產品皆符合香港標準。購買了受影響批次產品的顧客，可致電該公司客戶熱線或通過電郵查詢退款安排。