2青年涉上水暴動殺清潔工續審　次被告稱「無掟過磚」

2019年11月上水有人以磚頭等雜物堵路，並引發衝突，最終1名70歲清潔工被磚頭擲中死亡，警方事後拘捕2名青年，控以謀殺及暴動等3罪，案件今（17日）於高院續審。控方續播出次被告的錄影會面口供，他解釋因見「阿伯」揮舞路牌，他「想攞過保障先」且緊張才拾起鐵鋸揮舞。另外他又解釋在案發時「無掟過磚」。

在現年17歲的次被告陳彥廷的錄影口供內，警方詢問他當時為何要襲擊阿伯，他指阿伯「想嚇我哋同攻擊我哋」且有武器在手並揮舞，次被告想保障自己，並且感到緊張，遂拿起鐵鋸揮舞並刺向阿伯。他稱見到阿伯拿著指示牌感到「好慌張、好驚」，沒有留意阿伯有否繼續被人襲擊及有否流血，便轉身離開現場。他又指看不到最初是哪一方先掟磚，只見到2幫人互掟磚頭，但他並無掟磚。他又指當時並無與該名阿伯「嗌交」，亦無留意有另一人躺在地上。

2名被告依次為現年18歲的劉子龍（花名牛屎）及陳彥廷。他們被控於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳人士謀殺男子羅長清（70歲，清潔工），及於同年11月13日在上水龍運街北區大會堂外，有意圖而非法及惡意傷害現年63歲男子Ｘ，以及參與暴動。

案件編號：HCCC 322/2020