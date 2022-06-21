涉2019年10.1灣仔參與暴動　11人續准保釋候訊

2019年10月1日下午，大批示威者於港島區灣仔一帶聚集，期間有人堵路及縱火等。警方當日在上址拘捕57人，部分被捕人士其後拒保候查，暫時獲釋。事隔近2年半後，警方重新拘捕13名男子，當中11人被控暴動，部分人另涉無牌管有彈藥、阻撓警員、管有攻擊性武器及拒捕等罪，今天（21日）下午在東區裁判法院再訊。控方呈上轉介文件，案件將於7月12日在區域法院提堂，期間各被告續准保釋。

今天11名應訊被告依次為譚旭輝（30歲、地盤工人）、梁家樂（24歲、文員）、蘇亮燊（24歲、法律援助署文書助理）、高俊（26歲、時裝設計師）、李良圖（41歲、運輸工人）、司徒澤朗（20歲、學生）、盧梓泓（31歲、科技資訊工程師）、胡景皓（20歲、學生）、袁碩（22歲、售貨員）、梁光宗（24歲、客戶服務主任）、蔡天龍（33歲、地盤工人）。

除了蔡天龍，其餘10名被告均被控同一項暴動罪，控他們於2019年10月1日在金鐘道、軒尼詩道、莊士敦道及皇后大道東一帶，連同其他人士參與暴動。蔡天龍則被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產，他被控於同日在灣仔盧押道23號，保管或控制1條六角匙，意圖在無法辯解的情況下使用或導致他人使用該物品，以摧毀或損壞屬於他人財產。案中有6名被告另涉其他罪名，其中譚旭輝及袁碩各被控無牌管有彈藥。譚被控於2019年10月1日灣仔皇后大道東與聯發街交界管有4枚已使用的38毫米多彈頭催淚彈的彈頭。袁碩被控於同日在灣仔莊士敦道與機利臣街交界管有1枚38毫米多彈頭橡膠彈的彈頭及1枚40毫米多彈頭REACT型號的彈頭。梁家樂被控阻撓在正當執行職務的警務人員，控罪指他同日在皇后大道東83號外故意阻撓警員18173。高俊則被控在公眾地方管有攻擊性武器，控他同日在皇后大道東128號附近，管有1個能發出雷射光束的裝置。盧梓泓及梁光宗則各被控無牌管有無線電通訊器具，2人分別涉當日管有1套無線電收發機。

案件編號：ESCC 527/2022