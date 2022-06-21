確診人數增至49宗　政府明安排全民快測　財神酒店5員工確診

澳門爆發新一波新冠疫情，當地全民檢測至今午(21日)完結。當地應變協調中心表示，截至目前，本輪疫情個案增至49宗，包括36女13男，年齡介乎8個月至89歲。15人有症狀，列為確診個案；34人暫時無症狀，列為無症狀患者。當局明(22日)起安排全民快測，非緊急服務暫停至本周五(24日)。確診個案中暫時分為2個群組，其中1個是同外僱工作地點相關的群組，共有28人，另外涉及在監獄工作人員及家人等有19人，仍有2人正開展流行病學調查。

不過，當局於新口岸財神酒店、財神娛樂場，以及多家押店一帶圍封，多名身穿防疫保護衣人員在各出入口駐守。有指曾有旅客欲進入酒店取回行李，但遭拒絕入內。衛生局局長羅奕龍表示，財神酒店有住客300人，工作人員約80人。當中有部分為娛樂場員工，如果該酒店有房間，會安排在酒店內隔離，若房間數量不足，會轉送去隔離酒店。

衞生局傳染病防控處處長梁亦好亦表示，在外僱群組中發現有確診患者在財神酒店工作，而當局又發現確診患者的另外3名同事染疫，以及珠海亦確診一例亦是財神酒店員工。因此，財神酒店中累計發現5名員工確診。羅奕龍另呼籲，市民如非必要應留在家中，盡量減少人員流動和聚集；提供非緊急及非必需服務的商戶暫停營業，餐廳食肆不設堂食，當局會根據確診者病毒量考量需要圍封的大廈。