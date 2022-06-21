去年不雅影片罪案急增5成　Meta伙本地機構阻截外洩

Facebook母公司Meta今(21日)宣布與本地非政府資助性暴力危機支援中心風雨蘭，於香港推出StopNCII.org服務。平台主要面向本地被流出私密照的受害者提供免費支援，旨在打擊未經個人同意在網上散布的私密影像。

風雨蘭代表簡敏棋表示，本港涉及影像性暴力的個案持續上升，風雨蘭過去3年處理的有關個案由2019年的44宗，至2020年133宗，而2021年再大幅增至200宗。她期望透過推出港版StopNCII.org，為本港就私密影片困擾的受害人提供選擇，並減少該類內容在本港熱門的社交平台散播。

Meta亞太區安全政策經理Jessie Li指出，平台會將申請者提供的私密影像轉換成代碼，並轉換出安全的數碼指紋。並根據代碼從參與的科技平台，例如Facebook和Instagram中自動阻截散播。而影像只會留在申請者的個人裝置，不會被上傳或共享至其他平台。截至上年12月，Meta已聯同全球50多個非政府組織，一同支持StopNCII.org營運。