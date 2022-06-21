監警會首5個月錄430宗投訴　其中疏忽職守最多佔229宗

獨立監察警方處理投訴委員會(監警會)於今日(21日)進行公開會議，投訴警察課向監警會匯報今年首5個月有430宗須匯報投訴，較去年同期的516宗，下跌了16.7%。當中投訴最多的種類為疏忽職守達229宗，佔整體的53.2%；行為不當及態度欠佳則有168宗，佔總數39.1%。警方指，所有類型的投訴，與去年同期相比均有下跌情況。

至於涉及反修例事件的投訴，監警會至今已通過536項投訴，其中已全面調查166宗，證明屬實的有23宗，3宗屬粗言穢語，其中牽涉1名高級督察，另有1宗疏忽職守，涉事警員及高級督察皆被訓喻。

警方指，監警會早前提出的52項建議已全部達成，並一共實行78項新措施，其中13項關於警察武力使用的建議，警方已作出15項加強措施，包括警隊內部的裝備提升，增配胡椒球槍或胡椒水發射器等低殺傷力武器，針對驅散大型事件中的示威者，取代催淚彈等會造成較大範圍影響的武器。警方亦會對前線人員及指揮人員加強指引，教導他們評估現場情況作出相應武力行動，並會加強內部的指揮及協調能力，以及在社交平台等渠道向公眾宣傳及解釋警方的武力使用，提升公眾認知，事後亦會填寫報告，檢討每次的行動，為後續行動作出改善。