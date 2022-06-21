網絡科技罪案頻生　71%漏洞來自業內缺乏人手

網絡保安服務方案供應商Fortinet今日(21日)發表2022網絡安全技能差距報告的亞洲結果。該報告顯示，71%受訪的香港和東南亞公司，在招聘具備網絡安全技能及資格的IT人才方面均面臨困難。近三分之二受訪者承認這種技能差距可能會帶來網絡安全危機，從而影響業務。

該報告亦指出，網絡安全技能差距為亞洲的企業構成多種挑戰和影響，包括安全漏洞的出現及由此所造成的金錢損失。在香港，由2020年7月至2021年12月期間，該供應商平均每周有15萬件裝置偵測到勒索軟件攻擊。而為提高令勒索軟件的破壞力，黑客更投放更多時間和資源偵察及利用「零日漏洞」(0-day exploits)發動攻擊。而Mirai殭屍網絡(於2016年首次發現)以及Gh0st Rat殭屍網絡(於2014年首次發現)繼續位居殭屍網絡檢測清單之前列。隨着網絡攻擊持續肆虐，企業正面對的網絡威脅不容忽視。

此外，企業在物色和保留人才擔任網絡安全職位仍面臨著困難，例如缺少雲端安全專家和資訊安全監控中心分析師。企業亦面對眾多招聘挑戰，包括聘請女性、應屆大學畢業生和少數族裔。