政Whats噏：4議員升官立會現空缺　傳徐英偉陳凱榮蔡永強戰補選

4名立法會選舉委員會界別議員張國鈞、麥美娟、孫東同林智遠，「轉跑道」加入下屆政府班底，該等議席需要進行補選。各黨派都摩拳擦掌，希望能推選更多人進入議會，擴大政治版圖，政圈熱議嘅人選包括前民政事務局前局長徐英偉；年僅25歲、曾參選選委會界別嘅政壇新星陳凱榮同巴士車長蔡永強。不過，亦有指最終議會空缺不止4個，換言之，或有更多現屆議員將加入新政府。

4名議員加入政府管治團隊，包括民建聯副主席張國鈞出任律政司副司長、工聯會副會長麥美娟出任民政及青年事務局局長、學者出身嘅孫東出任創新科技及工業局局長及會計師林智遠任審計署署長。議會出現空缺，意味要進行補選，即近1,500名選委會委員稍後需再投票。

政圈最近有傳，與張國鈞同一政黨嘅民政事務局前局長徐英偉係其中一個人選，因為論資歷同經驗，徐係首選。但又有指該黨參與選委會界別嘅25歲陳凱榮亦有可能捲土重來，當時佢以29票之差無緣進入議會，而佢亦曾喺2020年立法會選舉中排張國鈞競選名單第二位。

麥美娟辭任議員，咁工聯會會派邊個出選？有指曾參選選委會界別落敗、現職巴士車長嘅蔡永強，佢喺巴士行業工作超過10年，代表基層勞工，同樣係將打工仔聲音帶入議會。此外，喺上次港島東直選落敗嘅新民黨廖添誠，同樣有機會參與補選。亦有指喺選委會界別「意外」落敗嘅全國港澳研究會理事黃梓謙亦有機會再參選。

不過，有政界中人話最終人選仍未有定案，要待新一屆政府定下來，笑言可能最終需要補選嘅席位不止4個，或有更多議員離開議會加入政府團隊都唔定，所以睇定啲。