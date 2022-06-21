30地方納強檢　西灣河犀牛廚房及葵涌葵盛東商場銀龍茶餐廳上榜

再增30個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(21日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該30個地方的人士，須於明日至後日(22日至23日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.何文田俊民苑文禧閣

2.大埔宏福苑宏盛閣

3.藍田康逸苑康麗閣

4.秀茂坪寶達邨達欣樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳健明邨健華樓

2.將軍澳怡明邨怡悅樓

3.灣仔堅尼地道54至56號倚雲閣

4.沙田禾輋邨民和樓

5.屯門兆康苑兆傑閣

6.天水圍天華邨華祐樓

7.鴨脷洲漁安苑霞安閣

8.荃灣環宇海灣3座

9.牛池灣永定道20號怡富花園

10.鴨脷洲海怡半島美暉閣

11.馬鞍山錦英苑錦強閣

12.紅磡黃埔新邨安貴樓

13.沙田水泉澳邨竹泉樓

14.柴灣興華(一)邨卓華樓

15.筲箕灣愛蝶灣6座

16.鰂魚涌康山花園5座

17.大圍隆亨邨樂心樓

18.筲箕灣興東邨興祖樓

19.筲箕灣東旭苑東麗閣

20.紅磡漆咸道北451至455號富邦大廈

21.西灣河聖十字徑2號地舖 犀牛廚房

22.大圍新翠商場地下L003號舖 MX

23.大圍顯徑商場B翼303號舖 大家樂

24.葵涌葵盛東商場1樓106A號舖 銀龍茶餐廳

25.油麻地佐敦道31至37號百誠大廈地庫及地下(部分) 麥當勞

26.鰂魚涌太古城中心5樓506號舖 翰騰閣