天水圍4屋苑近2萬戶未恢復供電　料需2個工作日搶修

中電有電纜橋爆炸起火，元朗、天水圍及屯門大停電影響逾50萬市民！港鐵朗屏站附近一條電纜橋，昨晚(21日)7時許突然爆炸起火猛烈燃燒，整條橋瞬間陷入火海，消防趕至撲救，約一個半小時後把火勢撲熄，事故幸無造成人命傷亡，惟電纜橋付之一炬斷開兩截。事故導致元朗、天水圍及屯門大停電，估計逾50萬市民受影響。而屋苑、商場及街頭一片烏燈黑火，儼如進入「黑暗世界」。停電期間，港鐵屯馬線列車服務一度受阻，同時醫院因供電不穩，新界西醫院聯網轄下部分緊急病人或需轉院。

中電電力企業發展總裁莊偉茵就事件數度致歉，她指事件導致16萬戶受影響，經搶修後，其中14萬戶已恢復供電，但仍有4個屋苑約2萬客戶受影響，供電未恢復，包括天富苑、天晴邨、天悅邨及天澤邨，預計需2個工作天才完成搶修。莊亦感謝消防、警方及民政處的全力協助。她指，昨晚約7時10分，接報於朗屏8號一條電纜橋發生事故，由於有3組、12萬2千伏特的高壓電纜損毀，影響元朗、天水圍、屯門的電力供應，估計有16萬戶受影響。經緊急調配電力供應後，優先恢復醫院及鐵路電力供應。及至同日深夜約11時半左右，其中14萬戶恢復電力供應。

消防處助理消防區長張偉倫表示，昨晚7時12分接報，指一條由擴業街連接宏樂街的電纜橋發生火警，約於接報後5分鐘到場，並出動2條喉及2隊煙帽隊灌救。火警初期由於濃煙密布，曾接獲1個求助報告，短時間內已處理完畢。期間，火警引致附近地區停電，由晚上7時至10時，消防處接獲附近地區大量特別服務求助個案，當中共有81宗困𨋢報告。事件中，合共出動47名消防員及救護員、15輛消防車及救護車；因火警涉及高壓電纜，為確保現場環境安全，並首次出動滅火機械人協助救火及冷卻火場工作，至於火警原因有待調查。此外，警方元朗分區指揮區陳喜志稱，事發後警方立即展開人群及交通管理，事件中無人受傷。