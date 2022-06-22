八達通擬年底更新系統　容許一筆過領消費券　暫定上限5000元

港府將於今年8月派發第2階段5000港元電子消費券，八達通用戶需分3次領取。礙於每次領取金額較小，不利用戶拍卡大額消費，八達通公司計劃於今年底更新系統，推出適用於所有安卓系統手機的虛擬八達通卡，同時更新八達通手機應用程式，倘當局再派消費券，用戶使用虛擬八通卡或將實體八達通卡綁定程式後，可以一筆過領取消費券，金額暫定5000港元。

現時八達通公司推出實體和虛擬八達通卡，虛擬卡可用於蘋果、三星及華為手機。八達通行政總裁李俊明表示，虛擬卡理論上沒有儲值額上限，但實體卡因為晶片以16位元格式來撰寫程式，理論上儲值上限為6500港元，加上防止洗黑錢的相關法例所限，故現時虛擬卡及實體卡儲值額均以3000港元為上限。他稱，八達通公司與監管當局溝通後，得悉由於消費券的資金來自港府，毋須以3000港元為每次發放上限存入已登記八達通卡。事實上，今年首階段5000港元消費券，當局分兩次向已登記八達通卡分別存入4000及1000港元。

李稱，計劃今年底更新八達通系統，若港府再次派發消費券，屆時用戶使用虛擬八通卡，或將實體八達通卡綁定已認證身份的八達通手機應用程式後，可以一筆過領取金額多於3000港元的消費券，暫定將領取金額上限定為5000港元，但相關八達通卡在領取消費券後不能再增值，用戶需先花掉卡內消費券，直至餘額跌至3000港元以下才可重新增值。對於港府容許市民轉用其他儲值支付工具領取第2階段消費券，他指「轉會」加上參與消費券計劃的儲值支付工具營辦商增至6個，相信會令使用八達通領取消費券的用戶減少，但會推出優惠留客，又計劃於8月推出八達通手機應用程式的長者介面，方便長者使用程式查閱消費細節及領取優惠。