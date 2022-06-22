港珠澳大橋香港口岸135名出境旅客　檢測確診或不確定未能離境

澳門近日爆發新一波新冠肺炎疫情，東網收到讀者報料，指昨日(21日)下午大批港人在港珠澳大橋香港口岸輪候做檢測入境澳門，不少人卻被驗出「確診或不確定」，部分人士不滿檢測結果，滯留該處要求承辦商解釋。香港衞生署回覆事件時表示，根據現行陸路出境新冠病毒特別檢測安排，經陸路（即深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸）前往內地或澳門的人士除須根據有關當局現有的要求，持有自費核酸檢測的無染疫結明外，他們亦須在香港離境前，在出入境管制站進行額外的免費快速核酸檢測，證實為非確診者方可繼續行程。如果旅客的檢測結果為「確診或不確定」，該旅客便不可繼續行程。

昨日(21日)截至下午6時，在港珠澳大橋香港口岸共有135名出境旅客檢測「確診或不確定」。根據現行安排，該些人士因而未能離境。在場工作人員會提供相關健康建議，提醒他們時刻保持個人衞生，戴好口罩，並建議他們使用合適方法（如點對點交通工具）離開及返家和尋求合適協助。衞生防護中心已要求相關檢測承辦商立即作出調查及跟進。