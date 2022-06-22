兩成人植牙後患植體牙周病　電解治療不傷牙齦牙槽骨

植牙，俗稱「種牙」，是近年缺牙重建的普遍技術，惟植入的金屬牙根若長期清潔維護不當，將致使植牙周圍細菌附着與增生，造成「植體牙周病」，病情惡化時更可能需要直接移除人工植體。醫學界發現20%接受植牙人士會患植體牙周病，幸有新型手術治療方法，將電解治療用於植體清潔上，有效治療植體牙周病。

55歲的譚先生是煙民，一年多前發現患牙周病，需剝除右下第一、二臼齒，他希望植牙後恢復咀嚼功能。但他植牙3個月後，覆診時發現前面的植牙有牙骨吸收的情況，屬於早期植體牙周病，故醫生針對其第一臼齒的植牙進行電解治療、補骨及補牙肉治療，現時情況穩定。譚先生更笑言，自己「好鍾意食嘢，假牙可以好似真牙咁完全無問題」。

牙科醫生季超表示，植體牙周病的惡化速度較牙周病更快、破壞力更強，治療亦較複雜，最壞情況或需將植牙「連根拔起」。他指，醫學界近年發現電解治療可清潔植牙的植體上，於植體表面造氫氣泡，可直接把植體表面的細菌膜破壞及清潔，從而治療植體牙周病。清潔過程每隻牙齒僅需兩分鐘，即使極細小的隙縫都可徹底清潔，其清潔效能比物理深層清潔手術更強，且整個過程不會傷害牙齦及牙槽骨，同時可避免萎縮及惡化，可有效控制病情。患者從而可節省重新植牙、訂做新假牙的開支。