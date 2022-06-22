東方日報A1：火燒電纜橋斷兩截　屯元天50萬人大停電

中電有電纜橋爆炸起火，元朗、天水圍及屯門大停電影響逾50萬市民！港鐵朗屏站附近一條電纜橋，昨晚爆炸起火，整條橋陷入火海，消防約一個半小時後把火撲熄，無造成人命傷亡，惟電纜橋斷開兩截。事故導致元朗、天水圍及屯門大停電，估計逾50萬市民受影響。港鐵屯馬綫列車服務一度受阻，醫院亦因供電不穩，新界西醫院聯網轄下部分緊急病人需轉院。事故後約兩小時，三區大致恢復電力供應。

電纜橋長約60米，位於元朗宏樂街港鐵朗屏站對開，橫跨通往山貝河的明渠。昨晚上7時許，位於擴業街一邊的橋面首先起火，傳出爆炸巨響，火勢一發不可收拾，並迅速向宏樂街一邊的橋面蔓延。現場頓時火光熊熊，冒出大量黑煙，附近居民及途人見狀，慌忙報警求助。消防接報迅速趕至，派出至少兩隊煙帽隊及開動兩條喉灌救，期間電纜橋燒至斷為兩截，部分橋身倒塌呈「V」字形跌落明渠。

同時，火警影響電力供應，觸發元朗、天水圍及屯門地區大停電，不少屋苑、商場停電，大街小巷街燈熄滅，漆黑一片。期間，新界西醫院聯網轄下醫院的電力供應出現不穩，導致屯門醫院、博愛醫院及天水圍醫院，有部分緊急病人需轉院，醫院部分非緊急服務及普通科門診診所服務亦受到影響，慶幸醫院的急症室仍可維持運作。其中在屯門醫院大堂，部分照明較為昏暗，醫院內的便利店受影響需暫停營業，有店員把貨箱放於門口，避免市民入內。

因電力供電中斷，港鐵天水圍配電站所供電的車站和路段受到影響，屯馬綫由荃灣西至屯門站列車服務一度暫停，天水圍站更須一度關閉。其後，港鐵從葵芳配電站供電予受影響路段，屯馬綫列車服務於晚上7時55分陸續回復正常，輕鐵服務則不受影響。另外，九巴表示密切留意客量，加強屯門、元朗及天水圍的巴士服務。

由於時值下班繁忙時間，不少市民需轉乘其他交通工具，另有區內市民指因停電影響，導致手機網絡近乎癱瘓，不但未能發出訊息，更未能收發電話聯絡家人，急得如熱鍋上螞蟻。停電同時觸發元朗及天水圍地區，在半小時發生至少56宗被困升降機事故求助，亦引發不少警鐘鳴響。消防處表示受影響地區有可能會引起停電事故，呼籲市民避免乘搭升降機，如市民受隨風飄散的煙霧或異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。中電發言人表示，對受影響客戶深表歉意，中電正進行搶修，並會優先供電予緊急服務例如醫院及鐵路。

至晚上約9時，電纜橋的火勢大至被救熄，火警中無人受傷亦毋須疏散，消防員向起火處射水。約半小時後，元朗、天水圍及屯門區受影響範圍已大致回復電力。醫管局回覆表示，受火警影響，屯門醫院、博愛醫院及天水圍醫院電力供應，由昨晚7時許開始不穩定，各醫院即啟動後備供電系統，三間醫院的急症室、病房緊急醫療儀器及有新冠確診病人入住的隔離病房均維持正常運作。屯門醫院有部分緊急服務受影響，一名需接受緊急手術的病人需轉往博愛醫院。元朗賽馬會健康院及天水圍健康中心（天瑞路）夜間門診服務亦受影響，診所須聯絡受影響病人作合適安排。新界西醫院聯網各醫療設施在供電不穩定期間，部分升降機、照明設施及冷氣系統受影響。醫院人員已聯同機電工程署全面檢查電力系統，維持病人服務。

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