7.3拍賣280個傳統車牌　多個含「8」字車牌料最搶手

停辦近半年的傳統車牌拍賣會今月起陸續恢復。繼6月5日及本周日(19日)的兩場拍賣後，運輸署昨日(21日)宣布，傳統車輛登記號碼拍賣將於7月3日在灣仔香港會議展覽中心舉行，屆時將公開拍賣280個車輛登記號碼。當中，不少車牌號碼含有諧音「發」的「8」，例如「VV 8988」、「UP 8868」及「DD 8788」。同場另有多個有雙重勝利 (Victory) 含意的「VV」車牌，包括「VV 9868」、「VV 9886」、「 VV 8887」及「VV 9938」。

因應新冠肺炎疫情，所有參與拍賣會的人士必須接受現場體溫檢測，體溫高於攝氏37.5度者將被拒進入拍賣會場及繳款室。進入會場之市民亦須佩戴口罩並用酒精搓手液潔手，以及在拍賣及繳款期間全程佩戴口罩。而為降低病毒傳播機會，競投人士應避免帶同過多人士前往會場。

市民亦應留意，要獲准進入拍賣場地，必須使用手機掃描「安心出行」二維碼。12歲以下及65歲或以上人士，以及難以使用「安心出行」的殘疾人士可獲豁免，但他們仍須按職員要求提供其姓名、身份證號碼、聯絡電話及到訪日期和時間，故輪候時間可能有所延長。