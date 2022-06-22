黑客偽冒多家加密貨幣平台網站　誘下載假應用程式偷走財產

市面多個加密貨幣平台的網站及手機應用程式被假冒，用戶小心被盜走財產。

投資加密幣時慎防黑客！由香港生產力促進局管理的香港電腦保安事故協調中心公布，海外研究人員發現一個代號為「SeaFlower（藏海花）」的黑客組織，自今年3月起透過複製加密貨幣錢包的官方網站，從而建立欺詐網站，並繼而利用搜索引擎優化來提高欺詐網站的搜尋排名，欺騙用戶直接於欺詐網站下載虛假加密貨幣錢包手機應用程式，從而偷取用戶加密貨幣錢包的助記詞，並轉走用戶的加密貨幣。據知，遭假冒的加密貨幣錢包，包括Coinbase、MetaMask、TokenPocket、imToken等。

中心指，虛假的加密貨幣錢包App與正版App幾乎一模一樣，用肉眼是很難分辨。此外，虛假的加密貨幣錢包App不會改變原App的功能。它只會注入惡意代碼來竊取錢包的助記詞、錢包地址和帳號結餘。此外，虛假的加密貨幣錢包App，會像正版加密貨幣錢包App一樣正常運作。

中心呼籲市民，應避免點擊可疑鏈接；下載和安裝任何App之前須核實來源，並保持手機作業系統、瀏覽器、防病毒軟件等應用程式更新至最新版本。