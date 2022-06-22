首團往日本順利成行　旅客申簽證一波三折　領隊回歸本行感興奮

新冠疫情後首個日本團今日(22日)出發，前往北海道花田、東京晴空塔等景點7日，連同檢測費用索價近兩萬港元。首團有10名旅客，連同一名領隊，他們出發前均先獲日本國駐港總領事大事岡本健一簽發的紀念證書及電腦袋。獨自參團的雷先生對能遊日感到興奮，稱以往一年自由行訪日十多次，但因為疫情，已經連續兩年未能遊日，而現時只能跟團遊日，以及團費價錢吸引，因而請10多日假報團「感受一下」，又說回港檢疫7日「是值得的」。雷提到，申請簽證的過程「一波三折」，由於簽證的處理較遲開始，而對方對文件的要求較高，職員都「對得認真啲」，曾擔心出行會受阻，幸好能如期完成可並順利出發。

東瀛遊執行董事禤國全則表示，日本遊暫時需有10名參加者才能「打和」，少於10人便需要蝕本，但初期即使只有6至7名旅客亦會照樣出發，「希望開咗個頭先」。他又說團費較以往貴數千港元，由於較少客人攤分領隊工資成本，「佢隔離都要出糧」。禤期望港府有智慧地處理防疫問題，減少回港檢疫日數，相信此有助外遊旅客人數直線上升。被問到客人於日本確診的安排，𧝁說當地職員會陪同染疫客人接受治療，亦會安排另一名職員與其他未有患病的旅客繼續行程。

首團領隊王家雄說，能再次帶日本團感到興奮，「終於做得返老本行」，指會確保行程一切符合當地政府的防疫要求，包括只有進食時才能除口罩等，又指行程會有自由時間，供客人到商店購物，會向他們交代可活動的範圍，相信客人會明白及遵守指引，若他們離開指定範圍，會即時聯絡並了解原因。