香港故宮半數門票已預售　館方指特別門票於開幕後不續推

香港故宮文化博物院將於7月2日向公眾開放，館長吳志華今日(22日)表示，目前已售出的預訂有7萬張，佔可售門票50%；而120港元的特別展覽票則已有83%售出，吳指剩餘17%特別門票售罄後不會再推，「開幕後唔會有呢啲票」。香港故宮展廳1至7為常設專題展覽，而展廳8和9屬特別展覽，訪客須購買特別展覽門票入場。

副館長王伊悠則表示，今次經北京故宮借出共914件珍品，當中包括166件國家一級文物，屬國寶級別。而1至2號展廳均為有關柴禁城及清代的展品；3號展廳為陶瓷珍品；4號展廳為清代帝后畫像；5至7號展廳包括香港藝術家故事，及古代與同現代的對話；而8至9號展廳為臨時展廳，更有由法國羅浮宮借來的西方珍品，展出期有限，王強調「錯過就無機會」。

吳表示，由於有部分藏品包含象牙等瀕危物種，故均有相關有程序需處理。對於展覽期限，王稱由於國家文物館會統籌出境文物最長1年，若要延期可再次審批，陶瓷或可展出較長時間，惟書畫類則只可展出1至3個月，清代展品可展出較長時間，約3個月，惟宋代等較久遠展品為保護原因，只可展約30天。