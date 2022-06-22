警瓦解消費券詐騙集團拘9人　涉款31萬元

警方商業罪案調查科於今年4月起，共接獲64宗有關2022年4月第一階段消費券的詐騙案。騙徒以不法手段使用受害人的資料，甚至身份證副本冒充受害人，以投寄方式更改收取消費券的帳戶，從而將受害人的消費券據為己有，案件總涉款達31萬港元。

在2022年4月第一階段消費券發放計劃，市民以同一電子支付平台收取消費券，但市民亦可以向當局申請更改收取消費券的帳戶號碼。警方指，騙徒以投寄方式申請更改收取消費券的帳戶，不但填上沒有實名登記的電話號碼，而新設立的儲值支付工具亦以沒有實名登記的電話號碼登記，以逃避警方追查。警方展開深入調查，發現4名騙徒在政府發放消費券的首兩天(4月7日及8日)，利用46張電子消費券進行交易，總客涉款逾21萬港元。大部分交易在3間商戶重複交易，分別於荃灣及馬鞍山電子產品店進行。警方相信商戶與詐騙集團涉嫌串謀詐騙，將消費券套現。警方相信詐騙集團由黑幫操控，故意招攬青少年參與其中，青少年事後獲得微薄的酬勞，而被盜用支付帳戶分屬不同的支付平台。另外，警方發現部分受害人，在不知情的情況下，被朋友或前伴侶盜取個人資料，更改其收取消費券的支付帳號。同時，警方發現有受害人曾遺失身份證、或曾在沒有持牌的放債人借貸。

警方經深入調查及分析，鎖定涉案人士的身份，於昨日(21日)展開代號「飛輪」拘捕行動。行動中，警方拘捕9名男女，當中包括7男2女(16至46歲)，部分人士有黑幫背景。據悉，其中被捕6男1女屬於詐騙集團，2男女則為個別案。被捕人士包括商人、學生、主婦、護士、無業人士等。警方相信已成功瓦解一個詐騙集團，拘捕集團主腦及相關商戶的負責人。案中的集團骨幹成員仍被扣查，其餘人士已獲准保釋。警方調查仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。