網購騙案貴價海鮮重登榜首　「海嘯價」招徠安全標準參差

近日涉及演唱會門票的網購騙案有回落迹象，海鮮又重登榜首，騙徒多以「海嘯價」作招徠，售賣龍蝦、鮑魚、生蠔等較貴價食材，吸引網友購買。即使騙徒有貨，但該些食材來源成疑，未必是其所述的產地或品牌，有否監管亦未知，食物安全質素成疑。

截至今日(22日)，過去一周最常成為騙徒幌子的高危貨品，依次為海鮮、傢俬、電腦產品、智能電話、電子遊戲、手袋、演唱會門票、電器、玩具模型及寵物食品。而警方在一周接獲12間疑為欺詐專頁的網店，包括Agm.pm生活百貨批發及零售、Fu Tsai Seafood、Group Tesco、MasterBuy House、Gather fortune、Toy Huntsman-潮玩獵人、良品商行、易滙人民幣找換店、港誠Online、極上海味、鮮生及灣卡優品。

不論涉及騙案與否，從不知名網店所購買食物的安全和衞生標準或出現參差，損害消費者的權益。警方提醒，在網店選購食品時應留意食物安全風險，海產、肉類、奶類及奶類飲品均屬於「容易變壞」或「高危」性質食物，入口時必須符合《食物安全條例》規定。詳情可瀏覽食物安全中心網站。