天澤邨居民一度斷水斷電　長期病患氧氣機失效　恐危及性命

中電電纜橋昨晚(21日)爆炸起火導致元朗、天水圍及屯門大停電，直至今晨(22日)仍有逾2萬戶未恢復電力供應。有天水圍天澤邨居民一家5口飽歷停電停水之苦，直斥隔離屋邨陸續恢復電力之時，唯天澤邨仍然烏燈黑火，不但停電甚至因水泵冇電令部分住戶無水用。住戶向東網控訴中電無理兼無能，被迫棄置數百元急凍食物，要到商場為手機充電，要求中電補償受影響住戶。據悉，電力於今午11時許恢復，東網正就事件向中電查詢。

「我依家個雪櫃係暖㗎，幾百蚊急凍嘢食全部掉晒！」住在天水圍天澤邨的黃先生，一家5口自昨晚7時多開始停電，當他看到鄰近屋邨如天逸邨及天恒邨都在晚上陸續恢復電力，以為天澤邨亦快將復常時，卻一等再等，直至天亮仍未有電，凌晨12時更一併停水。困在烏燈黑火的家裡斷水斷電，加上正值炎夏，一家人徹夜難眠，連一支蠟燭也買不到，手機電池亦耗盡。他迫不得已丟棄早前以數百元購入，用作儲備的急凍食物，就連昨夜醃好打算今晚煮的肉亦一併丟棄，形容情況前所未見，而大廈中亦有需要吸氧氣的長期病患者，若仍未恢復電力，恐有危及性命之虞。

黃先生今早到商場找位置為手機充電，形容「邊度有插頭就插落去」，質疑中電為何部分屋邨能夠很快恢復電力，但他住的天澤邨卻直至早上仍冇電，他每月都繳交數百元電費，中電還要徵收燃油附加費，對於停電超過一日實不能接受，要求中電補償受事件影響的住戶及商戶。直至早上11時，家中才恢復電力。