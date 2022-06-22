政Whats噏：陳肇始總結5年工作哽咽落淚　未回應會否向疫歿者致歉

新班子換屆在即，食物及衞生局局長陳肇始亦無得留低，距離任期僅餘約一星期。佢今日（22日）最後一次以官員身份，出席立法會大會後見記者，期間連番哽咽落淚，雙眼喊到紅哂，真喺「我見猶憐」，究竟喺咪無得繼續做官，搞到佢咁大感觸呢？

陳肇始見傳媒時總結過去5年嘅工作，指用咗近半時間控制疫情，又話明白其他政策對市民健康同醫療體系非常重要。而當佢提到特首林鄭月娥對佢嘅支持時，陳更一度哽咽落淚，仲話好多謝林太、問責團隊同食衞局等，因為過去2年多，面對抗疫工作，大家都不遺餘力，仲提到大家後會有期，未來會繼續喺不同崗位服務市民。又形容候任醫務衞生局長盧寵茂性格同佢一樣，都係迎難而上嘅人，相信係盧帶領下，醫務衞生局必定可繼續守護香港市民嘅健康，真係臨走都不忘自詡一番。

之不過，被問到喺咪抗疫不力、以及會唔會同9千多名疫症下嘅死者道歉，陳肇始未有回應便離去。其實陳肇始過去曾多次喺公眾場合落淚，2020年2月，陳談到醫護罷工時哽咽落淚，稱擔心醫護情緒，另一方面亦憂慮公營醫療服務。但睇嚟懺悔完，陳嘅工作表現都喺未如理想喇。